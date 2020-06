EMERGENZA

PORDENONE L'emergenza non è conclusa. Se è vero che i contagi da Covid-19 sono diventati sporadici, è anche vero che in autunno il virus potrebbe far segnare un importante ritorno. Che, se sommato alle già note criticità causate ogni anno dall'influenza, causerebbe nel sistema sanitario del Friuli Occidentale un effetto pesante. Massimo Crapis, responsabile del Dipartimento malattie infettive dell'Asfo, ha visto con i propri occhi l'aggressività del nuovo coronavirus. Ha visto soprattutto persone anziane morire per Covid o per le conseguenze causate dal virus in pazienti già debilitati. Il suo viso è meno stanco, meno tirato rispetto a due mesi quando l'emergenza sanitaria era al suo apice. «E' vero ha detto dagli studi di Tpn sono più rilassato ma stiamo già lavorando per la riorganizzazione dei reparti e del sistema sanitario in vista dell'autunno, quando il nuovo coronavirus potrebbe ripresentarsi con forza. Sarà fondamentale che vengano reclutate, sempre a livello sanitario, tutte le forze possibili. Anche quelle che nella fase emergenziale appena trascorsa sono state depotenziate, essendo stato il grosso del lavoro svolto da ospedali e Dipartimento di prevenzione. Mi riferisco a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Figure fondamentali che nei prossimi mesi dovranno fungere da filtro». Crapis è chiaro: «Senza il loro apporto ha evidenziato il sistema non reggerebbe, dal momento che un paziente con un semplice raffreddore dovrà comunque essere classificato come potenzialmente malato Covid. La presenza del virus andrebbe esclusa sottoponendolo ad un tampone, ma lo sappiamo bene che è impensabile eseguire i test a tutti. Quindi ecco che medici di base e pediatri di libera scelta dovranno fungere da filtro attivo discriminante, aiutando le strutture ospedaliere attraverso una scrematura importante». Attualmente, sul fronte Covid, la situazione è buona. «Siamo di fronte a casi sporadici - ammette Crapis - scoperti anche perché si sta allargando il numero dei tamponi effettuati. Abbiamo scoperto asintomatici, che magari altro non erano che vecchi sintomatici, solo perché facevano parte della categoria di pazienti che dovevano sottoporsi ad un intervento chirurgico o perché nel novero del personale sanitario». L'infettivologo non ha la sfera di cristallo e anche per lui diventa difficile sbilanciarsi sul futuro. «Come evolverà il virus? Al momento non abbiamo certezze scientifiche. Non si sono sequenziamenti nuovi, non sappiamo pertanto se è meno aggressivo di quando la pandemia è cominciata».

