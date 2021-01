IL LAVORO

PORDENONE Cassa integrazione, circa cento milioni le ore di cassa integrazione utilizzate nell'anno appena finito. «Al di là di questo volume altissimo commenta il segretario Cgil regionale Villiam Pezzetta e che peraltro non comprende i numeri anch'essi molto elevati dell'artigianato, preoccupa la nuova tendenza al rialzo che si è manifestata a ottobre e a novembre, con una media mensile di oltre 7 milioni di ore autorizzate. Sono gli effetti di una seconda ondata particolarmente violenta nella nostra regione, e che purtroppo vedremo confermati dai dati di dicembre». Se quasi il 60% delle richieste viene dall'industria, sono emblematici i valori del commercio (33 milioni di ore tra Cig e cassa), specchio di una «emergenza epocale». Più incoraggianti i segnali che vengono dal manifatturiero, dove «la tenuta dei principali comparti e soprattutto della grande industria, unita al discreto momento dell'edilizia, ha contribuito a limitare gli effetti sul tessuto economico e occupazionale».

LICENZIAMENTI

«Dopo la scadenza del blocco licenziamento ammonisce Pezzetta le ripercussioni rischiano di essere pesantissime. Un liberi tutti sarebbe devastante». Significativo, infatti, che il dato del terzo trimestre veda un calo complessivo di soli 4.500 occupati rispetto allo stesso periodo del 2019, anche se la flessione nel terziario allargato, sempre nel confronto tra i due trimestri estivi, è stata di 18mila occupati, compensata però dalla crescita del manifatturiero. Anche altri indicatori, compresi quelli relativi alle denunce d'infortunio, confermano la buona ripresa registrata da alcuni settori, «non sufficienti però a compensare, soprattutto col prolungarsi dell'emergenza, il colpo pesantissimo che stanno subendo il terziario». Avanzata la richiesta di un patto per il lavoro tra Regione, imprese e parti sociali. «Sono in atto tavoli settoriali, come quello sullo Sviluppo Impresa, ma vanno inseriti nel contesto di un confronto a 360 gradi che coinvolga il presidente della Giunta e tutti gli assessori, per interventi coordinati che vedano un potenziamento non soltanto sul fronte degli investimenti pubblici, ma anche misure specifiche volte a sostenere i lavoratori e a potenziare i percorsi di formazione e ricollocamento». Tanto a livello nazionale quanto in regione, per la Cgil, a questa emergenza non si può reagire «con provvedimenti calati dall'alto, ma sulla base del confronto e della condivisione delle scelte, comprese quelle sul sistema socio-sanitario che si è fatto trovare impreparato di fronte alla sfida della seconda ondata».

