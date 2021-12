Sono dati in contrasto con quelli segnalati nell'ultimo bollettino, i numeri che emergono dal monitoraggio settimanale firmato dall'Istituto superiore di sanità. Testimoniano infatti un'ondata in frenata, che solo negli ultimi due giorni ha ripreso forza dal punto di vista dei contagi. Ed è un monitoraggio, quello inviato ieri dalla massima autorità scientifica nazionale alla Regione, che sancisce un'altra settimana in zona gialla per il Friuli Venezia Giulia.

Si parte come sempre dall'indice Rt, che viene dato ancora in calo. Stavolta il valore è a quota 1,02, cioè praticamente stabile. Il valore uno, infatti, rappresenta lo stallo dell'epidemia, che non cresce più come in precedenza. Un'altra misura, invece, è quella chiamata Rt ospedaliero, che testimonia la velocità di crescita dei ricoveri. In questo caso il valore - in leggera crescita - è a quota 0,88, sotto l'uno e quindi è lecito aspettarsi una lieve contrazione degli accessi negli ospedali, cosa che in Area medica si sta verificando quasi tutti i giorni. Quanto ai contagi settimanali (la rilevazione si è chiusa domenica), nei sette giorni di riferimento si è registrato un calo del 2,9 per cento, il primo dopo un mese e mezzo di aumenti continui. Crescono invece i focolai. Quelli attualmente attivi sul territorio regionale sono 2.190 contro i 1.919 della settimana precedente, mentre quelli nuovi sono 959 mentre la settimana precedente erano stati 721. Scendono i casi per i quali non è stata chiarita la catena del contagio e quindi l'origine dell'infezione. Migliora quindi il tracciamento. Infine i ricoveri, cioè l'aspetto più importante. Le Intensive sono occupate al 18 per cento della capienza, mentre le Medicine Covid risultano piene al 22,6 per cento. I limiti della zona arancione sono ancora lontani.

