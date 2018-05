CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEUDINE Smantella organizzazione che consentiva a persone di origine marocchina di ottenere in modo fraudolento patenti di guida italiane. Arrestati anche quattro marocchini residenti in provincia di Padova. È stata eseguita, altresì la custodia cautelare, con la misura degli arresti domiciliari, nei confronti dell'ex titolare di un'agenzia di pratiche automobilistiche di Udine. Le indagini sono iniziate lo scorso anno a seguito degli accertamenti su due patenti marocchine, risultate false, consegnate alla Motorizzazione di Udine per...