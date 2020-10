L'INDAGINE

TRIESTE In Fvg tra gennaio e maggio si sono registrati 6.767 decessi, 485 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (+7,7%). Se si considerano solo i mesi di marzo e aprile, l'incremento a livello regionale è stato pari a +25,2%; in provincia di Trieste la crescita è stata del 48,5%. Come già noto nell'area giuliana si sono registrate oltre la metà delle morti attribuite al Covid-19 in regione. Lo rende noto il ricercatore dell'Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato i dati diffusi dall'Istat. Se si confrontano i dati del 2020 con la media dei cinque anni precedenti (periodo 2012-2019) l'aumento risulta più attenuato e pari a +3,5%, ossia 227 decessi in più. Il dato di maggio (-150 decessi) è pari al -12,5%. Da ricordare che le morti attribuite al Covid-19 in regione sono state 113 a marzo, 176 ad aprile e 44 a maggio. Nel più recente rapporto predisposto da Istat e Iss vengono date due spiegazioni in merito alla minore mortalità complessiva registrata nel mese di maggio rispetto agli anni precedenti. Da una parte l'impatto del Covid-19 ha probabilmente causato, nelle persone con condizioni di salute già molto compromesse, l'anticipazione delle morti che sarebbero comunque avvenute nel breve periodo. Inoltre, può essere ipotizzato che in alcuni casi il Covid-19 possa essere solo una concausa del decesso, non la causa principale, e che pertanto non abbia un impatto diretto sulla mortalità complessiva. I dati diffusi dall'Istat, relativi ai primi cinque mesi di quest'anno permettono di osservare gli effetti della pandemia sulla mortalità a livello nazionale e locale. In Italia nel periodo gennaio-maggio si sono registrati quasi 323.000 decessi, 38.315 in più rispetto agli stessi mesi del 2019 (+13,5%). L'incremento relativo al bimestre marzo-aprile, quando si è diffusa l'emergenza, è pari a quasi 47.000 decessi in più (+42,9%). A maggio si è tornati su valori in linea con l'anno precedente, l'incremento è stato solo di 192 unità (+0,4%). Si può ricordare che le morti attribuite al Covid sono state circa 12.400 a marzo, 15.500 ad aprile e 5.400 a maggio. Se si confrontano i dati più recenti con la media del periodo 2015-2019, si ottengono dei risultati sostanzialmente analoghi, che confermano la significativa discontinuità rilevata tra marzo e aprile 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA