CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINEPORDENONE O si tratta di una sorta di maledizione oppure qualche malintenzionato se l'è presa con una famiglia maniaghese che nel giro di quindici giorni ha visto bruciare ben tre veicoli di proprietà. Il mistero trae origine dal rogo di un camion per la produzione della pizza: un furgone che la famiglia maniaghese - di cui fa parte un trentenne imprenditore che da qualche anno ha aperto una gastronomia in via Roma - aveva acquistato da pochi giorni, era andato distrutto mentre si trovava posteggiato in via San Silvestro a Fanna....