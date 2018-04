CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINEPORDENONE Liuarus Dubinskas, 37 anni, è un rapinatore lituano rinchiuso in un carcere tedesco: fa parte della banda dei Rolex. Forse non si è sorpreso quando, qualche giorno fa, gli hanno notificato la misura cautelare in carcere ottenuta dal pm Pier Umberto Vallerin per il colpo di tre anni fa alla storica gioielleria Senigaglia di corso Vittorio Emanuele II a Pordenone. Un testimone lo ha riconosciuto da una fotografia. Il resto lo hanno fatto gli investigatori della Squadra Mobile che sul clamoroso colpo da 150mila euro, durato...