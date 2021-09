Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INDAGINEPORDENONE La rapina in villa dell'8 febbraio scorso in via Piave, nel quartiere di Torre, quando una 79enne legata e imbavagliata ha rischiato la vita, non ha più misteri per la Squadra Mobile di Pordenone. All'alba di ieri gli investigatori hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare tra Cordenons, Mirano e Adria per concorso in rapina pluriaggravata, tentata rapina pluriaggravata e sequestro di persona. Altre quattro...