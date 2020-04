L'INDAGINE

PORDENONE Ancora decessi nelle due strutture sottoposte a indagine da parte della Procura di Pordenone. Due anziani - lei 102 anni, decana della Micoli-Toscano e lui 79, azzanese - si erano contagiati nella casa di riposo di Castions, a Zoppola. È invece deceduta all'hospice di San Vito, dove era stata ricoverata dopo la degenza nel reparto Covid-3 dell'ospedale di Pordenone, una 90enne di San Quirino già sofferente per diverse patologie. I loro nomi si aggiugono alla lista già acquisita dagli inquirenti con l'obiettivo di far luce sull'origine dei contagi.

Il fascicolo d'indagine ipotizza il reato di omicidio colposo plurimo ed è stato assegnato ai sostituti procuratori Federico Facchin e Maria Grazia Zaina, che stanno valutando come procedere e quali accertamenti delegare alla polizia giudiziaria. Il procuratore Raffaele Tito, che ha aperto l'indagine d'ufficio e la supervisionerà, ha già avuto un lungo colloquio il dirigente del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, Lucio Bomben. L'obiettivo è chiarire il motivo dei contagi che poi hanno dato il via alla lunga catena di decessi nella casa di riposo di Castions. La Procura dovrà acquisire tutta la documentazione necessaria a ricostruire la gestione dell'emergenza sin dalla fase iniziale; individuare le misure di sicurezza adottate e quali protocolli siano stati introdotti per impedire che il personale della struttura potesse infettarsi e, di conseguenza, contagiare anche gli anziani; quali difficoltà siano state incontrare nell'approvvigionamento dispositivi di protezione. Sarà importante collocare nel tempo gli interventi adottati dalla Fondazione Micoli-Toscano a seconda delle varie direttive regionali e nazionali.

Il procuratore Tito analizzando i dati che quotidianamente vengono diffusi sull'emergenza Covid-19, ha notato che, seppur numerose, le altre case di riposo del Friuli Occidentale non hanno avuto nè contagi nè decessi. Le ispezioni condotte dai carabinieri del Nas la scorsa settimana a Sacile, Spilimbergo, Cimolais, Maniago e Pordenone (sia Casa Serena che Umberto I) non hanno evidenziato anomalie: protocolli e misure di sicurezza erano stati adottati correttamente e tempestivamente. Il sospetto che a Castions e a San Vito possano essersi verificare delle leggerezze nella fase iniziale dell'emergenza, ha spinto la Procura a verificare se il comportamento dei responsabili delle strutture, a seconda delle loro mansioni, sia stato altrettanto diligente.

All'hospice di San Vito la situazione è diversa. La struttura è stata trasformata in un reparto Covid che riceve pazienti dalla Rsa o dall'ospedale Santa Maria degli Angeli. Anche ieri si è registrato un decesso e la Procura vuole capire se dietro a questi numeri, che continuano a salire, si possano individuare delle negligenze. Il fascicolo d'indagine è stato aperto contro ignoti sia per la Micoli-Toscano sia per l'hospice.

