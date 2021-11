Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCUBO DEI COLORIPORDENONE L'ipotesi che si affaccia sempre più in maniera concreta e che vede il Friuli Venezia Giulia scivolare verso la zona gialla è di nuovo un incubo per ristoratori, bariti, esercenti e commercianti. Tanto più ora che la macchina per l'organizzazione delle vendite e degli eventi per il Natale si è messa in moto. «Se quasi dopo due anni siamo di nuovo a dover attendere con ansia il venerdì le decisioni del...