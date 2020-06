L'INCREDULITÀ

PORDENONE «Su come fare ripartire la scuola a settembre non c'è ancora un progetto chiaro. Anzi, viste anche le ipotesi prima annunciate e poi smentite dal ministero, il caos è ancora troppo. Intanto però si decide che discoteche e cinema possono riaprire e per questo si stabiliscono norme e misure. Ecco, forse è necessario tornare a una scala delle priorità. Anche per questo noi, lunedì scorso, siamo stati costretti a scioperare. La scuola è stata trascurata e quasi dimenticata in quest'emergenza, ma l'istruzione e la comunità scolastica costituiscono un pilatro della società». E' un fiume in piena Antonella Piccolo.

La responsabile provinciale della Cisl scuola aggiunge d'un fiato: «Tutti siamo convinti che deve ripartire la scuola reale. Quella vera. Quella fatta di relazioni, quella che diventa comunità dove si apprende, ci si istruisce. Ma dove si impara anche a diventare cittadini. Va bene l'esperienza della didattica a distanza. E' servita - sostiene la sindacalista - anche a crescere e a farci state pronti in caso di emergenza. Ma a scuola dobbiamo tornare. E bisogna che la politica e le istituzioni decidano in fretta le modalità. Non c'è tempo da perdere, settembre è dietro l'angolo». Il timore del personale docente - ma anche dei dirigenti e delle famiglie, in particolare degli alunni più piccoli delle materne ed elementari - è che dietro alla motivazione di attendere la valutazione epidemiologica di settembre ci sia il grave ritardo con cui le istituzioni stanno affrontando la questione della ripartenza delle lezioni in presenza negli edifici scolastici. Non è ancora chiaro, per esempio, se gli orari di ingresso e uscita saranno uguali per tutti. Oppure se ci saranno orari sfalsati. Non si sa ancora se le classi verranno spezzettate e ridotte a gruppi per evitare l'affollamento di alunni e studenti nelle aule. «Ma non è solo un problema di spazi fisici negli edifici. Se non c'è il personale sufficiente e se non c'è la conferma dei docenti precari non si va da nessuna parte. Sulla base delle linee guida, ancora per altro provvisorie, che si conoscono non è possibile prevedere un riavvio senza un mucchio di problemi. Nelle scuole del nostro territorio - sostiene Piccolo - non abbiamo aule che possano contenere fino a 24, 25 studenti con le modalità e con il distanziamento sociale che è previsto in quelle linee guida. Come si farà? Non lo sappiamo ancora. Certo è che la scuola deve ripartire in presenza e deve farlo in sicurezza».

In città ci sono scuole, come il Kennedy e il liceo Lemajo, che contano circa 1.500 studenti. Complessivamente in provincia la popolazione scolastica è di 40 mila tra bambini e ragazzi e da oltre quattromila docenti. «Ci sono poi - aggiunge la sindacalista - da considerare i problemi legati ai trasporti scolastici e alla logistica delle famiglie. Forse ci si è accorti tardi che la questione va affrontate subito. Forse si è perso ormai troppo tempo».

