L'INCONTRO

PORDENONE Un incontro, il primo dopo la fase calda dell'emergenza, tra chi a livello regionale ha dovuto prendere le decisioni più difficili dal punto di vista sanitario e chi, in provincia di Pordenone, si è trovato di fronte all'applicazione concreta di una compressione della libertà personale di cui nessuno immaginava la portata. Un'ora e mezza di faccia a faccia, tra il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi, e il prefetto di Pordenone, Maria Rosaria Maiorino: sul tavolo, i numeri della fase uno nel Friuli Occidentale e tutti i dubbi sulla fase due. Nell'incipit, un sospiro di sollievo: «Gli indicatori della provincia di Pordenone - ha detto Riccardi al prefetto Maiorino - sono molto buoni e testimoniano che l'unione delle forze ha permesso di contenere la minaccia. Ci tenevo a ringraziare davanti al sindaco Ciriani e al prefetto le persone con cui ho la fortuna di collaborare e che in questi 70 giorni sono riuscite a gestire l'emergenza in un clima di grande coesione istituzionale. Una sinergia - ha concluso - che dà fiducia per affrontare al meglio anche la prossima fase, che non sarà meno impegnativa di quella che abbiamo appena superato».

I NUMERI

Riccardi li ha portati con sé in Prefettura, per un primo confronto con il massimo rappresentante dello Stato sul territorio e per tracciare una linea di demarcazione tra il momento peggiore della crisi e l'inizio della rinascita. A Pordenone sono stati effettuati 11.416 tamponi, dei quali 1.266 sono risultati positivi. I casi positivi - quindi i pazienti prima sani e poi decretati malati - sono stati invece 617 dall'inizio dell'emergenza, cioè lo 0,19 per cento della popolazione residente, al netto ovviamente dei possibili asintomatici mai riscontrati dal sistema sanitario. Altro dato importante: il 58 per cento dei malati (362 persone) è già totalmente guarito.

LE CASE DI RIPOSO

A Pordenone il contagio si è concentrato nella casa di riposo Micoli-Toscano, mentre altri due casi sono riferiti alla Rsa di San Vito e alla casa di riposo adiacente, che però ha ospitato un paziente positivo solo in transito. Nelle residenze per anziani sono stati effettuati 750 tamponi, con 130 positività complessive (compresi i test di controllo ai malati) riscontrate. I casi totali sono 71, con 10 guariti. Dei 18 deceduti di Zoppola, 11 avevano più di 90 anni e sette tra gli 80 e gli 89 anni. In totale le case di riposo del Pordenonese ospitano 1878 persone.

OSPEDALI E PERSONALE

Dall'inizio dell'emergenza, in provincia sono nati un reparto di Terapia intensiva (oggi vuoto) da 15 posti, una sub-intensiva da 6 letti, un reparto di internistica da 67 posti e uno spazio di cure intermedie capace di accogliere 18 pazienti. Nel Pordenonese sono 52 i casi positivi nelle Aziende sanitarie, con 35 guarigioni definitive.

LE LINEE GUIDA

Il prefetto Maiorino ha invece illustrato quali sono, al momento, le linee guida sul fronte della sicurezza e dei controlli demandati alle forze dell'ordine, che oggi sono concentrati soprattutto nel contrasto agli assembramenti e nelle verifiche da compiere nelle aziende che hanno riaperto i battenti.

L'ANNUNCIO

Riccardi ha comunicato che il magazzino della Protezione civile di Pordenone diventerà l'hub regionale per le circa 500mila mascherine al giorno che il commissario straordinario Domenico Arcuri ha dichiarato di riuscire a fornire per il Friuli Venezia Giulia a partire dai prossimi giorni. Si tratta delle famose mascherine che dovranno essere vendute a prezzo calmierato, cioè a 50 centesimi di euro più Iva.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA