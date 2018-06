CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCONTROPORDENONE Saranno il costituzionalista Massimo Villone, l'economista Roberto Villano, il segretario regionale della Fiom Cgil Maurizio Marcon e, via skype, l'economista Emiliano Brancacci a confrontarsi, giovedì 21 giugno alle 20.30 nella sala Teresina Degan della Biblioteca civica, sul tema del pareggio in bilancio in Costituzione. Come Democrazia costituzionale di Pordenone - spiega Gianluigi Pegolo -, assieme alla Fiom Cgil, organizziamo un'iniziativa pubblica sul tema della modifica dell'articolo 81, nel quale è stato a suo...