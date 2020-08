L'INCONTRO

PORDENONE I responsabili del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria hanno incontrato i dirigenti scolastici della provincia di Pordenone. Sono emerse molte criticità, risposte inevase e le scuole rischiano di aprire con un grandissimo punto di domanda. A quest'ora le famiglie si attendevano un piano dettagliato di cosa fare in presenza di casi di covid. Non è così. Il responsabile della Piattaforma tecnica della prevenzione, Carlo Bolzonello dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale assieme a tutto lo staff ha fornito una serie di indicazioni per affrontare le casistiche, ma soprattutto ha spiegato chi fa cosa. Tutto si incentrerebbe sull'individuazione del referente Covid, una persona della scuola che abbia una visione d'insieme e possa prendere rapidamente decisioni. Chiaramente posto in questo modo, potrebbe essere il dirigente stesso o il responsabile della sicurezza, ma certamente ogni scuola farà le proprie valutazioni agendo in autonomia.

RESPONSABILE

Il responsabile Covid si metterà in contatto con le famiglie e consegnerà a queste lo studente. Tale responsabile pare che al momento non riceverà per l'oneroso lavoro un compenso aggiuntivo rispetto alla propria paga. Ogni scuola avrà un registro per sapere esattamente chi entra. L'azienda sanitaria per le emergenze vuole un interlocutore unico per ogni plesso dichiara Teresa Tassa Viol, dirigente del Leopardi-Majorana potrebbe essere l'Rspp se è interno alla scuola, un dirigente, ma anche in questo caso non è tutto così chiaro. Come del resto l'intera procedura che può cambiare di giorno in giorno in base all'andamento dei contagi e alle decisioni del ministero. Il referente Covid puntualizza la dirigente Paola Stufferi dell'istituto Flora dovrà avere un'interlocuzione diretta con l'azienda sanitaria e dovrà prendere decisioni in termini rapidi. I protocolli, tuttavia, sono in continuo aggiornamento. Per noi dirigenti si tratta di un lavoro continuo e non sappiamo se potrà essere sconvolto dalle decisioni che si susseguono.

I PILASTRI

Per ora ci sono quattro pilastri da rispettare: il divieto di assembramento, l'uso delle mascherine quando necessario, l'igienizzazione delle mani, il distanziamento. La situazione è in continua evoluzione. Simuliamo un caso. Uno studente si sente male, il docente lo affida al collaboratore scolastico, poiché non può lasciare scoperta la classe - in questo caso senza personale aggiuntivo nei piani di una scuola, resterebbe non sorvegliata una zona dell'istituto - e viene accompagnato nella stanza Covid. A questo punto pensiamo ad un bambino solo in una stanza come potrebbe reagire. Successivamente arriva il referente Covid che parla con l'allievo e comunica immediatamente alla famiglia l'accaduto. Un familiare deve essere reperibile e prontamente venire a scuola e occuparsi del figlio chiamando immediatamente il medico di base. Da qui scatta il protocollo. Ma qual è nel dettaglio? Ovvero, a chi verranno fatti i tamponi? Chi starà in quarantena? I compagni di classe, i docenti che a loro volta insegnano in altre classi? Chiunque era presente nel mezzo pubblico? A tutte queste domande non c'è al momento una risposta.

LE VALUTAZIONI

L'azienda sanitaria valuterà caso per caso. Ammettiamo che in contemporanea si ammalino più studenti, come potrà essere gestito caso per caso? E se oltre ai ragazzi, si ammalassero gli insegnanti? Ci saranno supplenti sufficienti? Tante le domande perché al momento quelle più importanti non hanno ottenuto risposta: quanti saranno i trasporti pubblici e con quali orari? Nessuna scuola riferisce Teresa Tassan Viol conosce l'organico di cui disporre. La stanza Covid è stata trovata ma sui docenti Covid siamo in alto mare.

Sara Carnelos

