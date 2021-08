Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCONTROPORDENONE Dopo la pandemia conviene ai piccoli investitori acquistare immobili per metterli a reddito? Quali sono le città in cui si fanno i migliori affari? Meglio l'investimento diretto o rivolgersi a fondi immobiliari e simili? E nella gestione degli immobili è preferibile fare da sé o affidarsi a società specializzate, come si fa comunemente all'estero? Sono domande che molti risparmiatori intenzionati a investire sul...