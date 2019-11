CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEPRATA Investito a due passi dalla farmacia che ha gestito e mandato avanti per 25 anni. Amedeo Querini, classe 1949, stava attraversando via della Chiesa sulle strisce pedonali quando, ieri sera poco dopo le 18.30, è stato travolto da una citycar. Complice la scarsa visibilità dovuta alla pioggia che s stava abbattendo su Villanova di Prata, il guidatore del mezzo (che può essere guidato senza la patente, ndr) non si è accorto della presenza dell'ex farmacista trascinandolo, dopo l'impatto, per 17 metri. Non è ancora chiaro se...