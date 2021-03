L'INCHIESTA

PORDENONE L'ex ciclista friulano Gianni Da Ros, 45 anni, è rimasto coinvolto in un'inchiesta aperta dalla Procura di Cagliari sull'attività della Bolton First Credit Limited, una società che ha attirato migliaia di risparmiatori con la promessa di rendimenti importanti e forme di investimento che, oltre al forex, proponevano criptovalute, oro e diamanti. L'investimento proposto si chiamava BFA: Business for all. Al centro dell'indagine c'è il broker finanziario Roberto Diomedi, 51 anni, di Sinnai ma con residenza in Bulgaria, noto tra i tifosi brasiliani del Santons per aver promesso di riportare a nuova vita lo stadio di Pelè. Diomedi è sospettato di intermediazione finanziaria abusiva, autoriciclaggio, truffa e appropriazione indebita. La Procura sta valutando il periodo di attività che va dal 2016 al 2019.

LE PERQUISIZIONI

Le indagini sono uscite allo scoperto con una serie di perquisizioni delegate alcuni mesi fa dal sostituto procuratore Diana Lecca alla Polizia Postale e al Nucleo di Polizia economico finanziaria di Cagliari. Da Ros è nella lista degli indagati in qualità di amministratore della Titanium Business jdoo, la sua società croata specializzata in organizzazione di meeting e convention aziendali. Il sospetto del pm è che Titanium possa essere stata utilizzata per attirare risparmiatori e raccogliere investimenti per Bolton. Da Ros prende le distanze e si dichiara estraneo a qualsiasi ipotesi di accusa. «La sua unica colpa - afferma il suo legale, l'avvocato Maurizio Mazzarella - è di essere stato a sua volta raggirato. Siamo traquilli, Da Ros non c'entra nulla con Bolton, presto uscirà la verità».

GLI INDAGATI

Le perquisizioni hanno riguardato i fratelli del broker sardo, Barbara e Fabrizio Diomedi (46 e 40 anni), anche loro di Sinnai. A vario titolo sono stati iscritti sul registro degli indagati anche Alessandro Ferrari (38) di Olbia, Antonio Sedino (45) di Pavia ma residente in Estonia, Sonia Travaini (51) di Busto Arsizio, Marco Pedrali (47) di Cazzago San Martino. Per Titanium sono indagati oltre a Da Ros anche la moglie Erika Lecca (33) e Valentino Deidda (38) di Villacidro. Infine, nella lista compare anche Gaetano Garau (64) di Dolianova.

LA CONSULENZA

La Procura si è affidata a un consulente tecnico per esaminare portafogli digitali e software utilizzati per le transazioni o per le operazioni con criptovalute. È stato nominato come consulente tecnico Andrea Cappai, che sta esaminando hard disk e memorie dei telefonini di ogni indagato. La Procura di Cagliari ipotizza che Diomedi, attraverso un sistema piramidale, abbia esercitato abusivamente l'attività di intermediazione finanziaria proponendo investimenti con rendimenti importanti. In questo modo ha attirato migliaia di risparmiatori, molti dei quali si sono rivolti alle forze dell'ordine per recuperare il denaro perso.

L'ASSOCIAZIONE

L'Afue, l'associazione che tutela le vittime delle truffe finanziarie, lo scorso settembre aveva presentato in Tribunale a Oristano (dove sulla vicenda stava indagando la Squadra Mobile) istanza di fallimento sia per Bolton First Credit Limited sia per la croata Titanium Business jdoo. «Banca d'Italia ha confermato che Titanium e Bolton, che ha sede in Nuova Zelanda, sono abusive - aveva allora affermato il presidente di Afue, Daniele Pistolesi - Gli associati sono stanchi di ricevere newsletter dove si prende sempre tempo per la restituzione del denaro investito». L'associazione parlava di una situazione gravissima. «Bolton ha emesso azioni sui mercati per 1,6 miliardi, ma non ne ha venduta una - spiegava l'avvocato Enrico Conti per Afue -. Dalle visure la capitalizzazione risulta zero». Sul caso l'Afue aveva interessato anche le Procure di Milano e di Pordenone.

