L'INCHIESTAANCONA Mai fidarsi di qualcuno che ti chiede la foto di un assegno circolare. Potreste finire in una trappola, come quella scoperta dai carabinieri di Ancona con l'operazione Fotocopia, che ha portato a quattro arresti: due giovani donne domiciliate ad Ancona, fermate in flagranza di reato il 6 febbraio mentre tenevano quasi in ostaggio la vittima dell'estorsione, e due sinti della provincia di Pordenone, a cui mercoledì è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ora i quattro sono in carcere: Manuela...