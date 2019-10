L'imprenditore: «Io miliardario? In lire, forse»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPORDENONE «Io miliardario? Con le lire forse». Fuat Gafiatullin prende le distanze dall'indagine della Guardia di finanza sui due imprenditori russi che avrebbe nascosto al Fisco redditi per 11,5 milioni di euro. «La mia azienda - spiega l'imprenditore russo che ha casa in riva al Livenza a Sacile - paga regolarmente le tasse. Magari potessi diventare miliardario! Sono in Italia dal 1995, aveva conosciuto alcune persone, mi era piaciuto il vostro paese e mi sono trasferito. Adesso ho di nuovo trasferito la residenza in Russia». Il...