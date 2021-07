Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPUNTAMENTOPORDENONE La commissione per la pastorale sociale e del lavoro, giustizia e pace, custodia del creato della Diocesi di Concordia-Pordenone organizza l'incontro È per sempre, che si terrà oggi alle 18.30, nell'azienda Acqua Dolomia, a Cimolais. Si tratta di un incontro pubblico sui temi dell'ecologia, con particolare riferimento all'acqua, intesa come risorsa, e alla plastica. Inoltre, si è pensato di coinvolgere l'azienda...