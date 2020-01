L'IMPEGNO

PORDENONE Dalla promessa, consegnata nelle mani del sindaco Alessandro Ciriani nei giorni dell'emergenza maltempo di novembre, all'annuncio che ha trasformato l'accordo verbale in un impegno ufficiale: la Regione finanzierà gli interventi richiesti dal primo cittadino pordenonese durante il sopralluogo di novembre, quando la minaccia portata dalle piene di Meduna e Noncello aveva mostrato ancora una volta il fianco più debole della città. La notizia è arrivata in seguito a un vertice tenuto ieri dal vicepresidente regionale, Riccardo Riccardi, con il direttore della Protezione civile del Fvg, Amedeo Aristei. «Finanzieremo gli interventi richiesti dal Comune di Pordenone durante l'ultimo sopralluogo», ha garantito Riccardo Riccardi.

I DETTAGLI

L'allerta rossa della Protezione civile era scattata il 16 novembre. Un giorno più tardi sono arrivate le due piene: Meduna e Noncello, crescendo, hanno rotto gli argini e messo in difficoltà il capoluogo, evidenziando i problemi irrisolti che nonostante le tante opere svolte negli anni scorsi rendono ancora oggi il territorio esposto agli allagamenti. L'area che ha bisogno di maggiori interventi è quella di Vallenoncello. Non bastano infatti i lavori svolti nell'ultimo decennio per mettere in sicurezza il quartiere. Il problema riguarda i cosiddetti sgrigliatori, che in corrispondenza delle idrovore raccolgono fogliame e ramaglie, per impedire che vadano a interferire con le idrovore stesse. Attualmente la pulizia viene fatta manualmente, con l'ausilio di uomini e mezzi che devono essere impiegati dal Comune. È una soluzione anti-economica. «Le nuove tecnologie - ha annunciato Alessandro Ciriani - consentono di installare dei pettini che puliscono le griglie e consentono loro di funzionare perfettamente». Ed è ciò che la Regione garantirà grazie allo stanziamento di 700mila euro sancito dal vicepresidente Riccardi.

AREA NORD

C'è anche un altro problema, emerso con forza durante l'emergenza di novembre. Riguarda via delle Villotte, una strada secondaria che però quando piove diventa sostanzialmente uno stagno. Si trova nella zona a nord della città e collega viale della Comina a via Roveredo. Ieri è stata chiusa. «L'arteria - ha spiegato Alessandro Ciriani - non ha una rete di supporto, non ci sono tubi. Dobbiamo creare un'infrastruttura in grado di far defluire l'acqua e deviarla verso la campagna». A tutto questo va aggiunta un'altra notizia. Il ministro Costa, infatti, ha annunciato i riparti relativi al risanamento idrogeologico. Il Friuli Venezia Giulia, nel dettaglio, ha vinto 7,6 milioni di euro per far fronte al dissesto e alle manutenzioni. Ora si tratterà, per la provincia di Pordenone, di dimostrare carte alla mano di avere ancora un peso e di saper ottenere una fetta importante del finanziamento. Intanto ci si consola con una prima tranche da 700mila euro pronta ad arrivare.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA