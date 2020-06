L'IDEA RETRÒ

PORDENONE Per l'inaugurazione del drive-in all'Interporto se ne riparlerà non prima dell'inizio di luglio. Niente da fare, dunque, per la premiata ditta Tavella-Vignola che aveva indicato nel 19 giugno - data di avvio del cancellato Italian Baja - come la serata per avviare un progetto originale (per i tempi moderni) e ambizioso. Il problema, che ha imposto all'organizzazione di posticipare l'avvio del drive-in, non è di poco conto. Riguarda l'approvvigionamento e la conseguente fruizione dell'energia elettrica. «Inaspettatamente allarga le braccia Andrea Vignola, direttore e curatore cinematografico ci siamo trovati a fare i conti con la mancanza di una cabina elettrica nelle vicinanze dell'area che abbiamo individuato per ospitare il drive-in. Planimetrie in mano, con Giuseppe Bortolussi, amministratore delegato dell'Interporto, abbiamo cercato di individuare il punto più vicino: si trova a 300 metri». Perché venga installata una nuova cabina e predisposti tutti i collegamenti necessari ci vorranno almeno due mesi (dalla richiesta inoltrata ad Enel da Tavella) di tempo. «Stiamo parlando di 60-80 kilowatt chiarisce Vignola ma il problema sono i picchi. Quindi, perché tutto possa funzionare alle perfezione dando anche la possibilità ai venditori ambulanti di potersi allacciare, sono richiesti lavori tutt'altro che immediati. Per non tardare troppo l'apertura abbiamo comunque pensato, per i primi periodi, di utilizzare alcuni gruppi elettrogeni».

SI VA AVANTI

Al di là di questo intoppo, l'entusiasmo è a mille. «L'idea sorride Vignola è subito piaciuta. Come abbiamo messo in piedi nel '92 il Baja, qualche mese fa io e Tavella ci siamo inventati il drive-in. Lo spazio all'Interporto è perfetto da un punto di vista logistico». La macchina organizzativa, delle quale fa parte anche Andrea Buzzai, è a pieno regime. C'è una programmazione dei film ancora da definire, così come sono da individuare iniziative collaterali. «Il palinsesto assicura Vignola è in dirittura di arrivo. Con questa avventura vogliamo portare in città qualcosa di nuovo, che faccia rivivere la magica atmosfera americana degli anni '50 e '60. Vogliamo coinvolgere i cittadini, dare loro una possibilità di svago. Il tutto, ovviamente, all'insegna della sicurezza». Le proiezione dei film sono previste soltanto da venerdì a domenica, in linea di massima con due spettacoli per serata, e sino ad ottobre: il primo alle 20, il secondo alle 22. E il resto delle serate? «Avendo a disposizione un palco guarda avanti Vignola si potrebbe pensare a una serie di eventi: dal raduno delle Vespe a svariate tipologie di spettacoli. C'è solo l'imbarazzo della scelta». L'area fruibile dell'Interporto, individuata tra Beccaro concessionaria Daf e la Dogana (di fronte allo scalo merci) prevede 153 posti macchina. Per accedervi ci sarà un percorso segnalato ed appositamente illuminato. Il biglietto dovrà essere prenotato o attraverso un'app o dal sito internet www.driveinpordenone.it. Una volta scelto lo spettacolo, sarà possibile scegliere la fila per l'auto e infine pagare con sistema elettronico. L'utente riceverà sul proprio telefonino un Qr code da mostrare in cassa. Il posto, una volta selezionato, non potrà più essere cambiato. Se il film sarà proiettato su un maxi schermo, l'audio viaggerà tramite sistema wi-fi e arriverà direttamente sul telefonino dello spettatore. Provare per credere.

Alberto Comisso

