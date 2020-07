L'IDEA

PORDENONE Senza il virus, forse nessuno ci avrebbe pensato. Più probabilmente ci si sarebbe arenati in una secca fatta di piccole rivalità, scontri tra chi avrebbe ottenuto di più e chi ci avrebbe perso. Una battaglia metro su metro che alla fine avrebbe fatto saltare tutto. Invece, con la necessità di trovare più spazi all'esterno per evitare di dimezzare i posti a sedere, i ristoratori e i baristi di Pordenone hanno trovato il modo di rendere più bella la città. E il Comune ha fatto la sua parte, azzerando la Cosap (la tassa sull'occupazione del suolo pubblico) fino al 31 dicembre per gli ampliamenti dei dehors. Il risultato? Il centro è diventato un salotto sotto il cielo. Anche i critici cronici si sono dovuti ricrederti: la soluzione piace. Ma non è questa la novità. Il punto è che la modifica d'emergenza sta per diventare definitiva. Non solo fino al 31 dicembre, ma per sempre, a patto che si rispettino delle regole sulle quali si è chiuso un occhio nella fase immediatamente successiva al lockdown.

«In questi mesi - ha spiegato il sindaco Alessandro Ciriani - abbiamo visto un modo nuovo di fare ristorazione in città. Alcuni esempi sono sotto i nostri occhi: soprattutto in centro, l'aspetto è migliore di quello precedente e per questo si può pensare a un'estensione del modello anche per il futuro». Dehors liberi, quindi, anche dopo dicembre. La misura non è ancora stata ufficializzata, ma il Comune è seriamente alle prese con una serie di calcoli. Primo fra tutti, quello che misura la differenza tra il minore introito derivato dal taglio della Cosap e quello - più difficile da quantificare - che fa riferimento all'eventuale chiusura di alcuni esercizi pubblici in mancanza di spazi all'aperto. «Ma la direzione - ha spiegato Ciriani - è quella di prolungare la misura, dal momento che ha dimostrato di funzionare».

Sono allo studio le vari soluzioni per permettere a ristoratori e baristi di mantenere le estensioni dei plateatici concesse dopo il lockdown. Una di queste potrebbe riguardare l'esenzione dal pagamento della Cosap per ogni occupazione. Lo ha confermato ieri sempre il sindaco Alessandro Ciriani. «Si può tornare a un regime normale per quanto riguarda il suolo occupato in precedenza - ha spiegato il primo cittadino - mentre potrebbe essere esente dal pagamento la porzione ulteriore».

Ma ci dovrebbero essere anche dei paletti. «Nel momento dell'uscita dall'emergenza - ha illustrato Ciriani - è stato concesso praticamente tutto, e oggi abbiamo dei dehors che occupano anche parcheggi. Per estendere la misura, ed è quello che potremmo fare, sarebbe necessario riferirsi a criteri estetici unificati». Che in realtà ci sono già, basterebbe solo riaggiornare i controlli e una volta rimosse le regole anti-contagio permettere solo ciò che risulta in linea con l'aspetto della città. Sì ai salottini, quindi, e no alle installazioni provvisorie che poco hanno a che fare con il contesto. Ma la volontà di dare una mano agli esercenti anche oltre l'emergenza c'è tutta.

Ora però si deve guardare alla stagione autunnale e poi a quella invernale. «Anche perché - ha concluso Ciriani - se l'emergenza dovesse proseguire, i locali dovrebbero attrezzarsi per mantenere i posti all'aperto anche con il freddo». Quindi coperte, come si usa da tempo in Austria, e lampade riscaldanti. E ovviamente dehors liberi.

