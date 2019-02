L'ex comandante tra i papabili alle Comunali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROVEREDOTempo di grandi manovre elettorali a Roveredo. Se il centrodestra ha lanciato ufficialmente la campagna elettorale con il suo candidato unico, Paolo Nadal, nel centrosinistra la partita è tutta da giocare: la probabile scelta del sindaco Mara Giacomini di non ripresentarsi apre la porta a diverse ipotesi sul nome del candidato che dovrebbe mettere insieme il Pd ed eventuali liste civiche di centrosinistra (attualmente sono rappresentate in maggioranza La tua Roveredo e Roveredo futura). In attesa di capire quali fra gli esponenti...