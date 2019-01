L'EVENTO PORDENONE Funziona l'esperimento del Mercato di Forte dei Marmi al coperto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOPORDENONE Funziona l'esperimento del Mercato di Forte dei Marmi al coperto (o quasi), con il Consorzio che - in attesa di tirare le somme a conclusione dell'evento - parla di un afflusso stimato di oltre 20mila persone e dunque, senza mezzi termini, di «grandissimo successo».Ritornata dopo due anni all'interno (e in parte anche all'esterno) di uno dei padiglioni della Fiera, in viale Treviso, la cosiddetta boutique a cielo aperto ha richiamato nel corso della giornata un buon afflusso di pubblico, schivando questa volta anche le...