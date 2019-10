CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOPORDENONE Conto alla rovescia per l'inaugurazione della grande mostra del Pordenone: mentre le circa cento opere stanno arrivando in città da musei di tutta Europa, si potenziano le misure di sicurezza, si allunga con un prestito dell'ultimo minuto l'elenco dei gioielli che sarà possibile ammirare e inizia la diffusione di sei filmati-documentari che Friulovest Banca ha realizzato per presentare l'artista ai potenziali visitatori e, in particolare, agli studenti. Il tutto in attesa del grande giorno, il 24 ottobre, nel quale...