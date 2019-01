CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOPORDENONE Appuntamento in Fiera con il Mercato di Forte dei Marmi, che ritorna in città per la seconda volta a distanza di due anni, ma con un cambio di location: non più in piazza Risorgimento, viale Trento e dintorni, ma al coperto, in un padiglione della Fiera. Di un ulteriore evento a cielo aperto si riparlerà forse in autunno. Alle bancarelle toscane di prodotti made in Italy sarà dedicato il padiglione 5, con ingresso gratuito e orario continuato dalle 8 alle 19. Il Consorzio, nato per primo nel 2002 dall'unione di alcuni dei...