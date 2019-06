L'estate porta i tour guidati a Maniago e San Vito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Costeranno dieci euro, e saranno novità assolute. Promoturismo, infatti, sta per lanciare per la bella stagione due nuove proposte che riguardano altrettante cittadine simbolo del territorio: San Vito al Tagliamento e Maniago. L'accesso sarà invece gratuito con la Fvg card oppure per i bambini sotto i 12 anni accompagnati da un adulto pagante. Le visite saranno disponibili sia in inglese che in italiano e dureranno circa due ore. Saranno svolte solamente in alcune giornate (le informazioni dettagliate sono disponibili negli infopoint di...