L'ESTATE DEI PICCOLI

PORDENONE Punti verdi a sostegno delle famiglie: bilancio positivo e attività apprezzate. Anche quest'anno, nonostante le difficoltà dovute all'emergenza Covid-19 sono stati organizzati i Punti Verdi dal Comune di Pordenone e realizzati grazie all'importante contributo della Fondazione Friuli, da sempre sensibile ai progetti per la prima infanzia del nostro territorio. I Punti Verdi, allestiti nelle scuole d'infanzia delle vie Ada Negri, Beata Domicilla, Fiamme Gialle e viale della Libertà, sono iniziati il 29 giugno, con piena e soddisfacente operatività e si sono conclusi il 7 agosto 2020.

Dedicati ai minori con un'età compresa tra i 3 e i 6 anni sono stati frequentati da 174 bambini, di cui 114 nelle prime quattro settimane e 60 nel secondo periodo. Sono stati intrattenuti e stimolati con diverse attività dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 15.45. Il progetto è stato organizzato dall'Amministrazione che si è particolarmente attivata per individuare gli spazi e le modalità di erogazione del servizio per garantire il rispetto di tutte le misure al fine di provvedere alla riapertura delle attività educative, ludiche e ricreative per minori. Il sindaco Alessandro Ciriani sottolinea che «nonostante i costi organizzativi siano inevitabilmente aumentati, l'investimento economico dell'Amministrazione e il prezioso intervento di Fondazione Friuli, hanno reso il servizio accessibile a tutti, anche per le famiglie in difficoltà economiche, senza introdurre aggravi di spesa». Fondamentale, secondo il consigliere Alessandro Basso, anche la virtuosa collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria che ha permesso di sperimentare e collaudare misure e disposizioni, utili anche per l'avvio del nuovo anno scolastico. Quest'anno, inoltre, il periodo di apertura è stato prolungato di due settimane proprio per venire incontro alle esigenze lavorative ed organizzative delle famiglie ma, soprattutto per dare la possibilità ai bambini di recuperare momenti di socializzazione e condivisione dopo un lungo periodo di lockdown. Giornate ricche di giochi, di esperienze, di attività creative e di educazione al movimento, oltre alla possibilità di socializzare, integrarsi sotto la guida e l'apporto educativo di operatori esperti e capaci. L'attività dei Punti verdi è stata particolarmente apprezzata dagli utenti che hanno sottolineato l'ottima organizzazione, la disponibilità, la competenza e la preparazione del personale, che si è dedicato con cura ai piccoli ospiti, anche con disabilità. Il tutto in un ambiente sereno e controllato, dove i bambini hanno potuto partecipare con gioia a molteplici attività alternando istruzione, divertimento, psicomotricità ed educazione. I Punti verdi comunali - conclude il Comune - si sono rivelati ancora una volta, una grande risorsa, sia per l'importante valenza educativa che per l'indispensabile sostegno alle famiglie».

