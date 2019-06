CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPOSTOPORDENONE Arriva in Procura il caso delle opere d'arte di proprietà del Comune che, stando all'inventario stilato nel 2013, sembrerebbero scomparse. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Samuele Stefanoni, ha infatti presentato un esposto-denuncia con una richiesta di parere sulla vicenda. Il patrimonio artistico comunale, sottolinea Stefanoni, comprende infatti numerose opere d'arte, documenti storici e preziose collezioni di proprietà (oltre a quelle in prestito o comodato), per lo più custodite nei magazzini e nei depositi...