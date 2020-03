IL BILANCIO

PORDENONE La Regione ne comunica 599, la Prefettura di Pordenone in serata alza ancora il dato e lo porta a 612. Cambia poco, perché rimangono numeri che in Friuli Venezia Giulia spaventano. Più di ogni altro giorno trascorso - lentamente - a pensare al virus e a guardarlo in faccia. Sono i numeri dei contagiati in regione, con un incremento che considerato l'aggiornamento fornito dalla Prefettura di Pordenone tocca la cifra record di 153 persone positive in più rispetto alle 24 ore precedenti. Alcuni giorni fa spaventava il più 79 fatto registrare sul territorio regionale. Numero che quasi impallidisce rispetto a quello di ieri. I virologi direbbero che la curva si sta impennando, a chi legge vengono solo i brividi.

E ieri è salito anche il numero delle vittime in Friuli Venezia Giulia. Sono 5 in più rispetto a mercoledì (due a Udine, tre a Trieste) e portano il totale a 36 morti per Covid-19. Sono 11 a Udine, 1 a Pordenone, 24 tra Trieste e Gorizia. Il maggior numero di casi positivi si registra ancora nel territorio udinese (266) e in quello triestino (208); seguono il pordenonese con 113 casi e il goriziano con 28. «In questo quadro severo - commenta il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi - c'è anche una notizia confortante che riguarda 4 persone dichiarate clinicamente guarite, ovvero secondo il protocollo del Consiglio superiore di sanità si tratta di persone che oltre a non avere più i sintomi del covid-19 sono risultati negativi a due test per il Coronavirus svolti consecutivamente a distanza di 24 ore uno dall'altro e a un terzo effettuato non prima di 7 giorni dal primo riscontro risultato positivo. Il paziente è guarito se il Sars-CoV-2 non è più rilevabile nei fluidi corporei».

Le altre persone guarite, ma su cui non è stata registrata clinicamente l'eliminazione del virus, sono 37. Restano in isolamento domiciliare 359 persone; quelle ricoverate nelle strutture ospedaliere sono 134 (+6), di cui 29 in terapia intensiva (numero stabile).

IN PROVINCIA

Da mercoledì sera a ieri sera, la provincia di Pordenone ha fatto i conti con 27 contagiati in più. È anche in questo caso l'aumento più significativo dall'inizio dell'emergenza. Sono 41 le persone ricoverate in ospedale: 37 a Pordenone e quattro a Udine. Settantadue i pazienti in isolamento. In totale sono 347 (tra malati e non) le persone toccate dal Coronavirus. A Caneva è stato chiuso il laboratorio del panificio (la vendita è ancora possibile) a causa della positività di un dipendente. Sempre a Caneva (+2) si paga il prezzo più alto, con 11 contagiati e sei ricoverati. Nove (di cui però 4 ricoverati) i pazienti positivi a Sacile, così come a Casarsa. Primo caso a Brugnera, altri due ad Azzano, uno nuovo a Fiume Veneto.

IN OSPEDALE

Si vivono ore d'ansia - di nuovo - anche nell'Azienda sanitaria, dove si attende l'esito del tampone di un dipendente. I risultati si dovrebbero sapere oggi. Intanto inizia a funzionare il centro per le quarantene di Muggia: sono entrate le prime cinque persone. Oggi l'Ordine dei medici riceverà le prime 5mila maschere dal Comune di Pordenone. Andranno agli iscritti.

IL CASO

Scherzo di cattivo gusto, invece, in un gruppo social legato ai membri dell'esercito della base di Aviano, dove si è fatta ironia sul Coronavirus, associato a una famosa birra. Momento sbagliato, decisamente.

Infine l'arrivo all'impianto di cremazione di Muscoli (Cervignano, provincia di Udine) di alcune salme che sono state portate in Friuli dalla provincia di Bergamo. Il Coronavirus è anche questo: numeri, ma soprattutto strazio.

Marco Agrusti

