L'EMERGENZA TERRITORIO

PORDENONE Ospedali ancora in forte sofferenza con la pressione dei ricoveri dei malati Covid che fa molta fatica a scendere. Ma se l'emergenza per i posti letto nei reparti ospedalieri resta, sul territorio si cerca di agire proprio per fare scendere i ricoveri. Una leva fondamentale sono le cure a domicilio dei pazienti Covid: da questa settimana ogni distretto territoriale ha attivato le Usca, le squadre di medici e infermieri che entrano nelle case dei pazienti per monitorarli in modo da ridurre i ricoveri ospedalieri. Un'altra importante arma della lotta al Covid sul territorio arriva dall'accordo - fresco di firma - con i medici di medicina generale proprio sulle cure dei pazienti a casa. Ma mentre si cerca di potenziare gli interventi territoriali i distretti (punti di riferimento per la medicina territoriale) vengono sguarniti di personale. Al fine di implementare l'organico della Rsa di Maniago (struttura fondamentale per le cure intermedie e per sgravare l'ospedale) si dirottano infermieri proprio dai distretti territoriali. Cinque sarebbero gli operatori già spostati dai distretti. «Se la strategia è quella di puntare sul territorio - afferma la Cgil Sanità - non mi puoi spostare personale proprio dai distretti. Anche se la Rsa è utile e fa sempre parte del territorio. Il problema è che la coperta è sempre più corta. Paghiamo le conseguenze delle assunzioni non fatte».

IL CASO BOMBOLE

E da qualche giorno sempre sul territorio c'è un'altra emergenza, quella legata alla super-richiesta di bombole di ossigeno medicale. La richiesta da parte di pazienti Covid con difficoltà respiratore a domicilio - stando a quanto riferisce Federfarma Pordenone - è quadruplicata rispetto alla norma. Per fare fronte a questa domanda le farmacia negli ultimi giorni si sono organizzate e hanno attuato una sorta di censimento delle bombole che erano state distribuite per cercare di accelerare la riconsegna di quelle vuote in modo da rimetterle in circolo. Si sta cercando dunque di sollecitare il ritorno delle bombole vuote o di quelle che non vengono utilizzate da paziente magari che non ne hanno più bisogno.

CASE DI RIPOSO

Resta ancora molto alto l'allarme nelle case di riposo del territorio. Ma quello che fa sperare la direzione dell'Asfo è che nei tre casi in cui nelle settimane scorse erano scoppiati i focolai - San Quirino, Cavasso Nuovo e Cordenons - la situazione è in leggero miglioramento. La maggior parte degli anziani ospiti, anche se positivi, non mostrano sintomi gravi. E in più di qualche caso, soprattutto a San Quirino e a Cavasso - cominciano a esserci i primi casi di guariti. A poco a poco si organizzano anche i rientri di quei pazienti che erano stati trasferiti in Rsa e che nel frattempo si sono negativizzati al tampone.

LA POLITICA

Intanto nella tarda serata di ieri notizie positive per il Fvg dal vertice con il governo. «Valuto con favore - ha detto il governatore Massimiliano Fedriga - la disponibilità data dal Governo ad accogliere la richiesta, avanzata all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni, di rivedere i parametri di classificazione dei territori nel prossimo dpcm: il supporto dei tecnici è essenziale per delineare il quadro della situazione, ma la responsabilità finale delle scelte deve essere assunta dagli organi politici». Una battaglia, quella del cambio dei 21 parametri che determinano i colori, che Fedriga aveva sollevato per primo la settimana scorsa.

d.l.

