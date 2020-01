L'EMERGENZA

PORDENONE Un carcere sovraffollato, una pianta organica in grave sofferenza. La situazione della casa circondariale di Pordenone, dove ieri c'erano 64 detenuti su una capienza di 38, è stata segnalata al ministero della Giustizia da una lettera-denuncia firmata da Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe). Il sindacato chiede di assegnare urgentemente la nuovo personale di polizia penitenziaria. La pianta organica prevede 53 unità, ma in servizio ci sono soltanto 44 agenti. Di questi 44 bisogna togliere i due atleti delle Fiamme Azzurre stabilmente impegnati nello sport. Ci sono giorni in cui - tra ferie e malattie - diventa difficile garantire i turni.

LA LETTERA

«La nostra nota, diretta ai vertici dell'Amministrazione Penitenziaria nazionale e regionale - spiega Capece - si è resa necessaria per segnalare ancora una volta al ministero della Giustizia la cronica carenza di personale del Corpo che affligge la casa circondariale di Pordenone e che rende ancor più difficile la gestione dei detenuti che vi sono ristretti. E si pensi che prendendo in esame le proiezioni delle dotazioni organiche elaborate da un gruppo di lavoro ministeriale per Pordenone sarebbero addirittura 65 le unità previste!». Il Sappe spiega che l'articolazione dei turni di servizio sarebbe programmata esclusivamente su tre quadranti, «incidendo negativamente sullo stato psico-fisico del personale di Polizia penitenziaria». Il segretario regionale del Sappe, Giovanni Altomare, osserva che «nonostante questa forzata articolazione dei turni, verrebbero sistematicamente accorpati anche posti di servizio sensibili quali la portineria accorpata alla sala regia e al rilascio colloqui, il cancello ingresso con la vigilanza colloqui, la cucina detenuti». Le cosiddette attività trattamentali - spiega il sindacalista - «da anni non sarebbero nemmeno presidiate dal personale assegnato a tali compiti. Addirittura c'è stato segnalato che nei turni serali/notturni, stante la penuria di personale, sarebbe prassi consolidata allertare la sala operativa della Questura di Pordenone per un eventuale supporto, utile a garantire il pattugliamento territoriale del perimetro esterno/interno del penitenziario».

LA SITUAZIONE

Il direttore del carcere, Alberto Quagliotto, conferma che la «situazione di carenza del personale è reale». «Ho più volte sollevato la questione», afferma. Secondo il Sappe, la situazione è destinata ad aggravarsi. «Da fonti ufficiose - afferma Altomare - si prevede che tra qualche mese altre quattro unità di personale saranno impegnate nella frequentazione del corso di formazione per la qualifica di sovrintendente, con consequenziale nuovo aggravio di lavoro per il restante personale. Ci sarebbe anche una unità femminile che in caso di eventuale assenza potrebbe portare la casa circondariale a non avere nemmeno una unità di personale femminile utile per i controlli dei famigliari-donne, in occasione dei colloqui dei detenuti». Il sindacato sollecita l'Amministrazione penitenziaria a inviare a Pordenone «in occasione delle prossime assegnazioni del ruolo agenti-assistenti un congruo numero di personale utile a garantire i diritti soggettivi del personale in servizio e, conseguentemente, l'ordine e sicurezza del penitenziario friulano».

C.A.

