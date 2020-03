L'EMERGENZA

PORDENONE Sono 1.480 i casi accertati positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, dati che si riferiscono a ieri, 44 in più rispetto a sabato. I guariti in totale sono 84, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negativi al tampone) sono 157. Sono 11 i decessi in più rispetto a sabato, che portano a 98 il numero complessivo di morti da Covid-19. Il dato più alto è quello registrato nell'area di Trieste con 54 decessi, seguito da Udine 29, Pordenone 13 e Gorizia 2. Lo ha comunicato il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi. Sono 61, 2 in più di sabato, le persone in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 236. La fascia d'età più colpita è quella tra 50 e 59 anni con il 19% dei casi totali in Fvg, ma il Covid non risparmia nemmeno l'età pediatrica con 9 i bambini contagiati tra zero e 9 anni, mentre sono 127 gli operatori sanitari risultati positivi. Tra questi, però, i più numerosi sono gli oss che lavorano nelle case di riposo.

NEL PORDENONESE

Per quanto riguarda la provincia di Pordenone, i decessi sono 13, due in più rispetto a sabato: si tratta delle pordenonesi Eleonora Zucchet, classe 1931, e Agata Favara del 1935. Sono in totale 347 le persone positive, una in più rispetto a sabato. I pazienti ricoverati sono 85, di questi 73 all'ospedale di Pordenone, 7 a Udine, 2 a Trieste e 3 a Gorizia. Sabato i ricoverati erano 92, il che significa che ci sono state 7 dimissioni. Le persone positive in isolamento domiciliare sono 262, in isolamento domiciliare precauzionale perchè a contatto con positivi sono 599; i completamente guariti sono 4, invariati rispetto a sabato. I Comuni interessati ai contagi sono 34 su 50, dato inalterato.

TAMPONI

«In merito ai tamponi per la positività al Covid-19 il sistema sanitario regionale è in grado di restituire 1.500 esiti al giorno, ma effettuare tale analisi su tutta la popolazione non è una soluzione praticabile, perché si ha una garanzia di affidabilità solo se ripetuto ogni 48 ore - ha chiarito Riccardi -. Si tratterebbe di uno sforzo enorme, che sottrarrebbe risorse fondamentali. Continueremo ad effettuare i tamponi solo in caso di soggetti con sintomi della malattia o che hanno avuto relazione con persone malate».

POSTI LETTO

Riccardi sottolinea lo sforzo compiuto dalla Regione e dal suo sistema sanitario: «Oggi la disponibilità delle nostre terapie intensive ha raggiunto i 74 posti letto, che ci hanno consentito anche di offrire la nostra solidarietà alla Lombardia. Entro la prossima settimana, grazie alla riorganizzazione di tutto il sistema, arriveremo a un centinaio. Una disponibilità che, se la curva delle infezioni si stabilizzerà, ci consentirà di lavorare in sicurezza. Oltre alle strutture già organizzate all'Irccs Burlo Garofolo, a Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e Palmanova - prosegue - stiamo predisponendo un piano dell'ospedale di Cattinara per ospitare un'ulteriore quarantina di posti letto di terapia intensiva, per rendere operativi i quali saranno però necessari i ventilatori che dovranno essere reperiti dalla struttura commissariale creata dal Governo».

MINUTO DI SILENZIO

Ma è anche tempo di ricordare i morti. Il presidente Piero Mauro Zanin annuncia che anche il consiglio regionale domani alle 12 esporrà la bandiera a mezz'asta, aderendo così all'iniziativa del presidente dell'Anci, Antonio Decaro, «per ricordare tutti i nostri concittadini morti per l'epidemia in corso. In occasione della seduta in videoconferenza - fa sapere Zanin -, farò osservare un minuto di silenzio in segno di lutto verso le tante vittime della Covid-19 e di rispetto per le loro famiglie, che non hanno potuto neppure dare l'ultimo addio al proprio caro».

