L'EMERGENZA

PORDENONE Si fa a presto a dire io resto a casa, quando scendi le scale, fai cinquanta metri e trovi supermercato, panificio, macelleria, farmacia, edicola e distributore automatico di sigarette. Ci sono persone che per raggiungere il negozio di generi alimentari più vicino devono sobbarcarsi 10/15 chilometri o raggiungere un Comune diverso da quello in cui risiedono. La nuove restrizioni del decreto Chiudi Italia portano un carico di disagi pesantissimo per coloro che, nelle aree montane, rappresentano un baluardo contro lo spopolamento. Le caserme dei Carabinieri ieri hanno ricevuto centinaia di chiamate. Due le richieste di chiarimento: Accudisco genitori anziani, abitano in un altro paese, posso andare? oppure Posso andare a fare la spesa, qui non c'è l'alimentari.

VITO D'ASIO

Perdersi tra le meraviglie della Val'Arzino è un incanto. Ma quando ci abiti e ti ritrovi in piena emergenza coronavirus, devi calcolare che a San Francesco la bottega dei generi alimentari apre soltanto due volte a settimana e che per raggiungere il supermercato di Anduins, peraltro aperto soltanto una settimana fa, devi sobbarcarti 15 chilometri. A Pielungo per gli approvvigionamenti si devono percorrere 7/8 chilometri di tornanti. E a quelli di Casiacco, che avrebbero un supermercato come Dio comanda a 500 metri, in piazza a Flagogna, il nuovo decreto vieterebbe ogni spostamento perché si trova in un altro Comune (Forgaria) e provincia (Udine). Spero osserva il sindaco Piero Gerometta che ci sarà un po' di tolleranza. Da parte dei miei concittadini c'è molta comprensione, nessuno vuole fare il furbetto. In caso di necessità consegnano spesa e farmaci.

CLAUZETTO

Non va meglio ai resistenti di Clauzetto, poco più di 380 abitanti, dove solo il 35% della popolazione ha meno di 65 anni. Abbiamo un negozio che consegna la spesa a domicilio agli anziani spiega il sindaco Flavio Del Missier Ma non fornisce né carne né pesce. L'ambulante che portava il pesce fresco ha sospeso il servizio. Mi sono organizzato con la Protezione civile, mentre il farmacista raccoglie gli ordini e poi consegna i farmaci. Del Missier ringrazia chi gli ha permesso di avere l'ambulanza come presidio del 118 per 12 ore al giorno. Questo ci dà sicurezza osserva Gli anziani si sentono più protetti e questo è fondamentale. Cerchiamo di resistere, c'è una grande gara di solidarietà e ho notato che molti hanno sotterrato l'ascia di guerra, questo mi rende orgoglioso del mio paese. La comunità è attenta alle esigenze di chi è in difficoltà, nessuno è stato lasciato solo. Quando questa guerra sarà finita, il futuro dovrà essere gestito garantendo i servizi a coloro che qui sono rimasti a vivere e non hanno abbandonato il paese.

CASTELNOVO

Il termine comprovata necessita, che fino a sabato permetteva agli abitanti di Castelnovo di andare a Travesio o Lestans a fare la spesa, è stato sostituito con assoluta urgenza . E per me afferma il sindaco Juri Del Toso quell'assoluta urgenza significa necessità di approvvigionamento. Perché a Castelnovo l'unico piccolo bar è chiuso. Apre soltanto per vendere pane, latte e affettati. Ma non si vive solo di panini imbottiti e per poter variare la dieta bisogna andare a Travesio, a Lestans o a Spilimbergo. Circa sei anziani sono aiutati dalla Protezione civile per la consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci (che in alcuni casi vanno prelevati direttamente in ospedale a Spilimbergo). I negozianti di Lestans e Travesio portano la spesa a domicilio ad altri anziani. Ho sollecitato a ricorrere alle consegne a domicilio sottolinea Del Toso Fortunatamente non abbiamo contagiati, l'urgenza assoluta restano gli approvvigionamenti. Il sindaco spera che venga concessa la possibilità di fare scorte almeno una volta a settimana, altrimenti assieme agli primi cittadini della Val d'Arzino solleciterà il presidente Massimiliano Fedriga a trovare una soluzione. Del Toso non contesta il coprifuoco, anzi, Fedriga dice aveva visto bene. Ma uno dei motivi per cui la montagna si spopola è proprio la mancanza dei servizi essenziali e nessuno vuole che l'emergenza coronavirus possa tramutarsi in un ulteriore esodo. Del Toso, Gerometta e Del Missier le barricate le hanno già alzate. Ogni giorno in stretto contatto, si stanno confrontando sui bisogni delle rispettive comunità: tutti e tre hanno ben chiaro come, a fine emergenza, andrà riscritto il capitolo sulla montagna friulana.

Cristina Antonutti

