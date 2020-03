L'EMERGENZA

PORDENONE «Possiamo essere pronti in 24 ore». E non servirà nemmeno un cantiere, nel senso stretto del termine. Aumentare, seppur di poco, i posti di Terapia intensiva dedicati all'emergenza Coronavirus all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, sarà semplice. Lo hanno annunciato i vertici dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale.

IL PROGETTO

Il piano regionale prevede due nuovi posti di Terapia intensiva all'ospedale di Pordenone. Il complesso di San Vito, invece, quanto alla Rianimazione rimarrà libero da malati di Covid-19. Ma come si riuscirà ad aumentare di due spazi la capienza del reparto più stressato di tutta la struttura ospedaliera? «Per mettere a disposizione gli altri due posti - spiegano i vertici dell'Azienda sanitaria - a noi bastano 24 ore. Quando la Regione ci dirà di partire, possiamo farlo in tempi brevissimi». La prima idea, che è anche quella maggiormente percorribile, è quella che porta all'utilizzo temporaneo del blocco operatorio rimasto al momento sguarnito a causa dello stop alle operazioni non urgenti. Lì possono essere ricavati due posti letto di Terapia intensiva dedicati esclusivamente al Covid-19. Significa spazi isolati, a distanza di sicurezza, dotati di tutti i sistemi di protezione tipici di un reparto chiamato a fronteggiare un'epidemia nella sua fase acuta.

La seconda ipotesi riguarderebbe la creazione dei due posti in altri reparti, ma al momento sembra meno probabile. «In ogni caso - conferma il board dell'Azienda sanitaria - si tratterebbe di un'operazione a costo zero per l'ospedale».

IL QUADRO

La Regione oggi può contare su 29 letti di Rianimazione esclusivamente dedicati al Coronavirus, di cui 12 a Udine, sette a Trieste Cattinara e dieci al Maggiore, sempre nel capoluogo regionale. Il piano prevede, con risorse proprie, di passare in tempi brevi a 94 posti fissi di Terapia intensiva esclusivamente dedicati all'emergenza Coronavirus: nel dettaglio si metterebbero a disposizione 15 altri posti a Cattinara, 12 a Pordenone, 16 a Gorizia, 21 a Palmanova e 30 a Udine. Il secondo step riguarda - finanziamenti da Roma permettendo - un ulteriore aumento dei posti di Terapia intensiva sino a giungere a quota 155 in totale, considerando sia quelli occupati da malati Covid-19 che da malati ordinari. Interpellato, il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, ha confermato che le operazioni di ampliamento dei posti letto di Terapia intensiva in Friuli Venezia Giulia «è già stata avviata». E lo conferma l'avvio del cantiere di Cattinara, a Trieste, già riportato sull'edizione di ieri.

Attualmente, a Pordenone, con una crescita più rapida negli ultimissimi giorni, si è arrivati a occupare 12 dei 15 posti esisttenti di Terapia intensiva. La sottrazione è semplice: rimangono solamente tre posti liberi in Terapia intensiva. E questo è un fattore non importante, ma cruciale. Significa che il reparto è arrivato alla sua condizione critica, che non è quella terminale ma comunque bisognosa di una soluzione rapida. la Terapia intensiva di Pordenon da quando l'emergenza Coronavirus è diventata tangibile, è stata praticamente spezzata in due: una sezione per i ricoverati comuni e un'altra interamente dedicata ai pazienti che hanno contratto il virus e che hanno bisogno di cure intensive per provare a salvar loro la vita.

