L'EMERGENZAPORDENONE Non ci sono speranze, non ce n'erano nemmeno nei giorni scorsi ma i dati analizzati dalla task force regionale nelle ultime ore hanno confermato la tendenza. Seppur in una fase più piatta rispetto a quella precedente, la curva del contagio del Friuli Venezia Giulia è ancora molto alta. E la regione rimarrà in zona rossa anche al termine di questa settimana, quando scadrà ufficialmente l'ordinanza firmata a suo tempo...