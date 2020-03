L'EMERGENZA

PORDENONE I dispositivi di protezione individuale in forte ritardo rispetto alle richieste. Gli acquisti che sono stati portati a termine dal sindacato interno che sono appena sufficienti alla mera gestione del quotidiano, ma assolutamente non a una programmazione di un'epidemia lunga. Le ricette a distanza che funzionano a singhiozzo, tra un sistema gestionale ancora non ottimizzato e la necessità di chiedere l'indirizzo e-mail a dei pazienti ultraottantenni che per età e abitudine non hanno nemmeno un computer. Il tutto in prima linea, nel bel mezzo della più grave crisi sanitaria dalla Seconda guerra mondiale. Per queste ragioni, i medici di base della provincia di Pordenone (ma in generale della regione) hanno perso la pazienza.

L'APPELLO

«C'è una missiva - ha spiegato il presidente dell'Ordine dei medici pordenonese, Guido Lucchini - indirizzata direttamente al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga e al vicepresidente Riccardo Riccardi: si chiede che siano forniti i dispositivi di protezione individuale in tempi brevi, perché non ci sono più giorni da perdere». La richiesta riguarda medici di base, operatori sanitari, pediatri, medici della continuità assistenziale, liberi professionisti e anche odontoiatri. «Non c'è un criterio temporale per evadere la nostra richiesta - ha spiegato Lucchini -, ma è sufficiente un concetto: i dispositivi di protezione individuale servono presto, presto e ancora presto». La Federazione dei medici di famiglia della Lombardia è già scesa in campo con una diffida che dà 72 ore a governo ed enti locali per dotare il personale sanitario di mascherine, camici e altri dispositivi di protezione. L'ultimatum che arriva da Pordenone è leggermente diverso, perché non contiene il criterio dei tre giorni di tempo, ma il concetto è lo stesso: i medici di base affermano di non poter più continuare a lavorare senza tutele e la misura estrema - come paventato in Lombardia - è la sospensione dell'attività ambulatoriale. «Abbiamo avuto notizia - ha spiegato ancora Guido Lucchini - che alcune mascherine sono ancora ferme in Campania. Non capiamo perché non siano ancora arrivate anche a noi. In tutta Italia - ha ricordato - ci sono circa 2.700 operatori sanitari infettati: è un danno enorme, una questione di estrema importanza».

IL CONTRIBUTO

Ieri alcuni medici di base della provincia di Pordenone hanno ricevuto le prime partite di occhiali riutilizzabili. Si tratta di dispositivi di protezione che mancavano in molti ambulatori del Friuli Occidentale. Si è trattato comunque sempre di un acquisto interno agli stessi medici, e non di una fornitura ufficiale.

Sempre ieri, poi, il presidente dell'Ordine, Guido Lucchini, ha incontrato il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani: «È garantito un carico di 5mila mascherine nella sede dell'Ordine - ha spiegato - e si tratta di una tranche di quelle donate dalla comunità cinese del capoluogo».

LA RETE

Funziona balbettando anche il sistema di invio delle ricette a distanza. Pesa in particolare un sistema ancora non reattivo dal punto di vista della piattaforma automatica e l'impossibilità di comunicare via internet con i pazienti più anziani, molti dei quali non avvezzi all'uso della posta elettronica.

LA COMUNICAZIONE

Il Direttore del Dipartimento dell'Assistenza Territoriale dell'AsFO, comunica che i cittadini possono, già da tempo, effettuare la scelta del medico curante on line, tramite il sito aziendale www.asfo.sanita.fvg.it, se in possesso di identità digitale (SPID o loginFVG con Carta regionale dei servizi attivata), oppure a mezzo mail all'indirizzo (sottoriportato) precisando gli estremi del curante scelto e i propri riferimenti telefonici e allegando scan di documento di identità e codice fiscale; o infine su appuntamento telefonando ai numeri sottoriportati negli orari 8,30-12,30. In questo periodo, vista la situazione legata al Coronavirus, la scelta del medico curante può essere effettuata anche per via telefonica chiamando direttamente il distretto di riferimento.

Chi eccezionalmente intende scegliere un medico fuori dall'ambito di residenza deve compilare e inviare la domanda di scelta in deroga debitamente motivata che sarà valutata per la sua compatibilità con la capacità recettiva attuale dell'organizzazione sanitaria territoriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA