L'EMERGENZA CRESCE

PORDENONE Se alcuni dati legati ai casi di positività e soprattutto al valore dell'Rt (sceso allo 0,92, cioè sotto l'uno: un contagiato ne infetta solo un altro e non di più) sono in miglioramento a preoccupare ancora è la situazione di forte pressione sui reparti ospedalieri. Al Santa Maria degli Angeli di Pordenone nelle ultime ore il numero di pazienti Covid ricoverati è arrivato a toccare le 180 unità. Diventa sempre più difficile trovare posti letto dove ricoverare i pazienti che arrivano al Pronto soccorso: spesso sono costretti ad attendere anche molte ore. Gli ingressi, infatti, sono superiori alle dimissioni. E le quattro aree Covid dell'ospedale stanno scoppiando.

REPARTI SATURI

Inoltre, a causa della carenza di personale non è ancora possibile riaprire la Medicina dell'ospedale di Spilimbergo. La chiusura, oltre tre settimana fa, era stata obbligata dalla positività di diversi medici e infermieri di quel reparto. Fino a questo momento solo un medico sarebbe rientrato dopo il periodo di quarantena. Mentre gli infermieri e gli operatori socio-sanitari (sarebbero rientrati quasi tutti) sono stati dirottati nell'ospedale di Pordenone dove serve personale per dare supporto proprio nei reparti Covid. Circa cento pazienti sono in cura del doppio della Medicina. Poco meno di una quarantina sono invece assistiti nel reparto della Pneumologia, dove ci sono anche una decina di posti letto di sub-intensiva. Una dozzina invece i ricoverati nel reparto della Terapia intensiva che è sempre saturo. Dai venti ai trenta posti letto anche nel reparto della Chirurgia della mano che è stato riconvertito ormai da più settimane in area Covid. Il problema principale cui fare fronte - ormai giorno e notte - è riuscire a trovare posti nel tempo più breve possibile per i pazienti che arrivano nei Pronto soccorso degli ospedali provinciali. Ma il problema legato alla difficoltà dei ricoveri starebbe emergendo anche nei reparti no-Covid. I contagi che continuano a colpire il personale sia medico che infermieristico richiedono continui spostamenti di addetti in supporto alle aree che accolgono i pazienti con coronavirus e questo sguarnisce anche tutti gli altri reparti.

LE CURE

Intanto ieri dalla Regione è arrivata una buona notizia. «La raccolta di plasma da donatori di sangue periodici guariti dal coronavirus nella nostra regione è iniziata a maggio e a oggi tutte le richieste trasfusionali di plasma immune provenienti dai reparti Covid sono state evase, trattando quattro pazienti: uno a Trieste e tre a Udine». Lo ha affermato il vicegovernatore Riccardo Riccardi. «In regione è stata elaborata una procedura sulla raccolta di plasma da soggetti guariti dal coronavirus». L'assessore ha quindi chiarito che «la raccolta di plasma immune prosegue normalmente attraverso specifici protocolli e le dosi reperite sono conservate al Centro unico regionale di produzione emocomponenti di Palmanova. In attesa di poter entrare a far parte di un trial clinico nazionale in regione al momento sono disponibili trattamenti per circa 20 pazienti».

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA