L'emergenza aule fa scoppiare la guerra tra le scuole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EMERGENZAPORDENONE Emergenza aule per il prossimo anno in tanti istituti superiori della città. E sembra essere scoppiata una guerra tra scuole per accaparrarsi le strutture migliori. Fatto sta che istituti prestigiosi dovranno ancora accontentarsi di sedi provvisorie, nate per far fronte ai crolli del terremoto del 1976. La misura, a questo punto, si può dire che è colma. Il liceo Galvani, unico artistico della provincia, meriterebbe una sede in città dato che gli studenti arrivano da tutto il territorio provinciale e anche dal vicino...