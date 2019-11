CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L CASOPORDENONE Ha solo sei anni ma è già costretto a confrontarsi con una realtà, quella scolastica, che invece di insegnare l'educazione alimentare, lo ha isolato perché è allergico alle proteine del latte e delle uova. A raccontare la storia del bambino è la mamma, che sta facendo tutto quanto è umanamente possibile affinché suo figlio possa pranzare assieme ai suoi compagni, e non da solo, in un tavolino lontano da tutti, come fosse contagioso.IL RACCONTOPaolo (nome di fantasia) frequenta la prima elementare in una scuola della...