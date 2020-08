LA PRECISAZIONE

PORDENONE Il cedimento è avvenuto sì in un fabbricato costruito dall'allora Iacp (ora Ater) negli anni 1974-1976, ma non è più amministrato dalla nostra azienda. In una nota, la direzione di Ater Pordenone chiarisce che l'edificio al civico 28 di via Correr, a Porcia, dove domenica pomeriggio si è verificato il crollo di una vasta porzione di controsoffitto esterno, non è di sua proprietà. «Infatti, poiché la maggioranza dei millesimi condominiali appartiene agli acquirenti che nel corso degli anni hanno rilevato la proprietà delle singole unità immobiliari si legge , già nel 2001 l'assemblea condominiale ha deciso di affidare la gestione della palazzina ad un amministratore diverso da Ater. Allo stesso e all'assemblea condominiale è quindi demandata ogni responsabilità in merito alla gestione dell'edificio». Per quello al civico 28 di via Correr, Ater mantiene una quota di proprietà pari a 377 millesimi. «Diverso è la puntualizzazione è il caso dei due fabbricati posti sul retro dove Ater, possedendo la maggioranza della quote millesimali, ha anche mantenuto l'amministrazione degli stabili. In quei fabbricati non si sono manifestati cedimenti e i vigili del fuoco si sono limitati, a puro titolo precauzionale, a rimuovere piccole porzioni del controsoffitto per poterne verificare la stabilità». Ater ritiene opportuno precisare che «il personale tecnico dell'Azienda è immediatamente intervenuto sul posto, pur consapevole di operare al di fuori della propria sfera di competenza non avendo alcuna responsabilità in ordine alla gestione dello stabile, a puro titolo collaborativo e per fornire ai vigili del fuoco informazioni utili a comprendere la tecnologia costruttiva degli edifici. È opportuno, inoltre, precisare che il cedimento non riguarda la struttura vera e propria del fabbricato, ma una sovrastruttura costituita da un controsoffitto in pannelli di fibre legnose mineralizzate. Quindi la puntualizzazione che arriva da Ater il fenomeno non ha alcuna ripercussione relativamente alla stabilità e all'agibilità degli edifici. Tra l'altro, considerati il peso e la consistenza dei pannelli, le paventate conseguenze tragiche appaiono del tutto fuori luogo». Erano le 16.57 di domenica quando è arrivata la richiesta di soccorso al centralino dei vigili del fuoco di Pordenone. C'era bisogno di loro per un crollo avvenuto in una palazzina in una zona centrale di Porcia, davanti al negozio Sapori del grano e a quello Foto FB. I vigili del fuoco, impegnati a Porcia con due squadre coordinate dal funzionario di guardia, hanno immediatamente effettuato controlli e sopralluogo, dai quali è emersa la necessità di mettere in sicurezza tutte le entrate condominiali e dei garage. Questo per scongiurare che altri ipotetici crolli potessero avere conseguenze peggiori. Con l'uso di scale e ramponi sono state fatte cadere le parti pericolanti del controsoffitto.

