Anziano di Sesto al Reghena morto a causa del Covid in ospedale a Latisana e decesso comunicato alla famiglia solo tre giorni dopo, l'Azienda sanitaria del Friuli centrale si scusa con la famiglia. «La Direzione aziendale comunica di aver attivato, con procedura d'urgenza, un'indagine interna i cui esiti sono attesi a brevissimo termine. Il fatto accaduto, di cui la Direzione si scusa con la famiglia esprimendo estremo dispiacere e rammarico, non può infatti trovare giustificazione nella complessità dell'attuale momento e laddove gli esiti dell'indagine interna evidenziassero possibili responsabilità di natura disciplinare o penale, si procederà senza indugio con le dovute segnalazioni agli organismi competenti».

La storia raccontata da Il Gazzettino, ha provocato anche la reazione del Movimento 5 stelle regionale: «Lascia sconcertati la notizia della morte di un anziano di Sesto al Reghena ricoverato a Latisana, la cui famiglia è stata avvisata del decesso soltanto tre giorni dopo. Ci chiediamo se chi parla di vergogna per l'inserimento del Fvg in zona rosso scuro da parte del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, non trovi invece che siano molto più incresciose queste situazioni di cui iniziamo ad avere notizia e che evidenziano l'estrema pressione e difficoltà in cui versano i nostri ospedali e l'immane mole di lavoro a cui gli operatori sanitari devono far fronte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA