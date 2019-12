L'Azienda: «Precedenza a chi arriva dagli ospedali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NODOPORDENONE Ci sono troppi pochi posti nelle residenze sanitarie e assistenziali del Friuli Occidentale per un numero importante di accessi e, soprattutto, di richieste. Riuscire ad assicurarsi un posto, ovviamente per un periodo limitato (da pochi giorni a qualche mese), è diventato quasi impossibile. A meno che la richiesta non arrivi dall'ospedale. «Le Rsa - fanno sapere dall'Azienda sanitaria pordenonese - devono rispondere essenzialmente alle domande che arrivano dagli ospedali, dal territorio e, al contempo, devono assicurare la...