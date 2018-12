L'autopsia sulla bimba la vigilia di Natale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINIPORDENONE Dolore e sconcerto in città per la morte della piccola di 10 mesi che i genitori avevano portato in ospedale a Pordenone per una sospetta gastrointerite. Ora saranno gli investigatori della Procura di Padova a fare chiarezza sul decesso. Già domani mattina il medico legale Antonello Cirnelli dovrà effettuare l'autopsia all'ospedale pediatrico di Padova per capire la causa del decesso e se vi sia stata negligenza da parte dei medici a cui i genitori avevano chiesto aiuto. Continuo a piangere perché non ci sono parole...