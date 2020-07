IL PROVVEDIMENTO

PORDENONE L'attico di Mauro Vagaggini, ex presidente di Atap Spa e Sti Spa al centro di un'indagine per presunto peculato, resta sotto sequestro. Così ha deciso il gip Rodolfo Piccin, che ieri mattina ha accolto la richiesta di convalida del provvedimento adottato d'iniziativa dai finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria durante le perquisizioni delegate nei giorni scorsi dal pm Carmelo Barbaro. L'appartamento, che si trova in piazza della Vittoria a Cordenone e che Vagaggini aveva messo in vendita progettando di acquistare una nuova casa, si trova adesso sotto sequestro per equivalente. Significa che se l'ipotesi di peculato dovesse essere confermata, il bene verrò confiscato e destinato allo Stato.

Il Gip ha ritenuto che, nonostante la fase delle indagini sia ancora nella fase embrionale, vi fossero tutti i presupposti per mettere i sigilli l'attico e condividere l'impostazione data dalla Procura alle indagini. Ma è proprio sull'ipotesi di reato configurata dagli inquirenti che la difesa intende dare battaglia. L'avvocato Marco Zucchiatti ritiene che l'Atap Spa e la Sti Spa siano società private, anche se le due aziende di trasporto erogano servizi pubblici, e che Vagaggini non possa essere considerato alla stregua di un pubblico ufficiale. Annuncia immediato ricorso al Tribunale del Riesame di Pordenone nel tentativo di ottenere l'annullamento dell'ordinanza del Gip. Per il difensore sarà anche l'occasione per visionare gli atti di indagine, anche se limitatamente agli aspetti legati al sequestro.

I due esposti contro Vagaggini sono corposi: nove anni di rendicontazioni contestate per complessivi 234mila euro. Sono stati preceduti da tre diffide a risarcire e seguiti dall'azione di responsabilità civile votata all'unanimità l'altro ieri all'assemblea dei soci di Atap. All'ex presidente si contestano rimborsi spese privi di giustificazioni o non plausibili: pasti, telepass usati per fini privati, acquisti di beni non destinati alle due società, sponsorizzazioni a manifestazioni rallistiche in cui Vagaggini era presente in veste di pilota o ad associazioni riconducibili alla sua famiglia. Lui respinge ogni addebito ed è già al lavoro per dimostrare, carte alla mano, di non «aver mai sperperato denaro pubblico».

Cristina Antonutti

