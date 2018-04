CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTESAPORDENONE I venti di guerra sono tornati a soffiare anche sulla base Usaf di Aviano. Le minacce di un conflitto sulla Siria da parte del Pentagono - e le tensioni con la Russia di Putin - riaprono la possibilità di un possibile coinvolgimento di Aviano e Sigonella (la base aerea Usa in Sicilia) in una eventuale operazione internazionale. C'è l'ipotesi che gli Usa possano chiedere l'utilizzo delle due basi che ospitano i reparti americani al governo italiano. Che all'inizio della prossima settimana potrebbe riferire in Parlamento.IN...