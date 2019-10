L'attenzione rimane molto alta anche per legionella e tubercolosi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALTRE MALATTIEPORDENONE Tubercolosi e legionella sono minacce sempre in agguato. «Nel nostro territorio la media complessiva di infezioni da tubercolosi - afferma l'infettivologo Massimo Crapis è stabile, ormai da una decina di anni a questa parte, a circa 8 casi per 100mila abitanti». Per trasmettere l'infezione bastano pochissimi bacilli anche se non necessariamente tutte le persone contagiate dai batteri della Tbc si ammalano subito. Il sistema immunitario, infatti, può far fronte all'infezione e il batterio può rimanere quiescente...