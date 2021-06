Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SINDACOPORDENONE Il Comune è in una situazione di perfetto equilibrio di bilancio. Le società partecipate non sono state spolpate e i contributi alle associazioni sono indispensabili per sostenere la forza culturale di Pordenone: varando l'ultima manovra di questo esecutivo, il sindaco Alessandro Ciriani risponde ad alcune delle accuse più frequenti nel corso del quinquennio. E' da cinque anni che ascolto ininterrottamente predire che...