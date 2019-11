L' assessore regionale: una cosa inconcepibile, basta organizzarsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIPORDENONE Stupore, incredulità, rabbia. Sono queste le reazioni dell'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen e del responsabile dell'Igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Aas5 Fabio De Battisti alla vicenda del bambino di sei anni isolato in mensa perché allergico alle proteine del latte e alle uova. Una vicenda come quella che vede protagonista, suo malgrado, il piccolo Paolo è inconcepibile per entrambi.ASSESSORE REGIONALE ROSOLENL'assessore Rosolen fa subito chiarezza sui ruoli e i compiti delle scuole, che...